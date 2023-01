Analise semanal dolar MINI US DOLLAR FUTURES BMFBOVESPA:WDO1! sakamakiiiz4yoi Analise baseada em Canais(canal criado apartir do topo de 2016), que mostra pontos importantes no grafico semanal alem do triangulo que se formou nas ultimas semanas; Na minha visão o dolar esta mais propicio para a queda e se voltar a cair deve chegar a 4,99 e mais tarde a 4,7; Não estou otimista com o brasil e sinceramente qualquer decisão de merda do governo pode mandar esse analise diretamente para Cucuias.