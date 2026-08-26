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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отбор к чемпионату Европы U20. Россия обыграла Сербию и Турцию и встретится с Беларусью, другие матчи

Российские волейболисты обыграли команду Турции во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы среди игроков не старше 20 лет.

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