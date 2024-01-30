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Федор Конюхов собирается пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

Федор Конюхов собирается пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

Российский путешественник Федор Конюхов сегодня объявил о старте своего приключения – двухнедельного перехода на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты в составе российско-арабской экспедиции «Через семь эмиратов», передает пресс-служба Международного центра путешествий Федора Конюхова.

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