Федор Конюхов собирается пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

Российский путешественник Федор Конюхов сегодня объявил о старте своего приключения – двухнедельного перехода на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты в составе российско-арабской экспедиции «Через семь эмиратов», передает пресс-служба Международного центра путешествий Федора Конюхова.