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Закон, порядок, государство

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Затянувшуюся стройку домов для переселенцев из ветхого жилья проверил Евгений Корж

Затянувшуюся стройку домов для переселенцев из ветхого жилья проверил Евгений Корж

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж и сотрудники администрации проверили строительные площадки домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

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