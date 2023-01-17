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В ГД внесли проект о штрафах для фармацевтов, незаконно продающих лекарства без рецепта

В ГД внесли проект о штрафах для фармацевтов, незаконно продающих лекарства без рецепта

В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецептов. Об этом сообщила автор закона сенатор Ирина Рукавишникова.

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