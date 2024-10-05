Артета раскрыл секрет игры Хаверца на самом высоком уровне

Главный тренер «Арсенала» Микел Артета высказался о форварде канониров Кае Хаверце.Главный тренер «Арсенала» Микел Артета высказался о форварде канониров Кае Хаверце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мостовой о «Слове пацана»: «Выдержал 15 минут. Зачем показывать, как люди убивают друг друга? Мы это все прожили»
- Журова — о новых нападках Гашека: «Его несет. Ощущение, что у него родовая травма»
- Ари: «Я наполовину бразилец и наполовину русский. И будет плохо, если меня лишат хотя бы одного гражданства»
Свежие комментарии