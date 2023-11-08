Через КПП "Рафах" в сектор Газа прибыли 96 грузовиков с гуманитарной помощью

Через КПП "Рафах" в сектор Газа за прошедшие сутки прибыли 96 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.
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