НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

В ФИФА хотели бы, чтобы Роналду сыграл на клубном ЧМ. «Аль-Наср» не участвует в турнире (Marca)

В ФИФА хотели бы, чтобы Роналду сыграл на клубном ЧМ. «Аль-Наср» не участвует в турнире (Marca)

По данным Marca, в ФИФА хотели бы, чтобы португальский нападающий «Аль-Насра» принял участие в соревновании в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх