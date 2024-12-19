В Калуге сбили 8-летнего ребенка

Накануне, 18 декабря, в 12:05 возле дома №2 по Малому переулку в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествиеНакануне, 18 декабря, в 12:05 возле дома №2 по Малому переулку в Калуге автомобиль LADA 213100 с 40-летним мужчиной за рулем сбил 8-летнего пешехода, переходившего дорогу.