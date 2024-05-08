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СГБ Грузии: зарубежные страны финансируют провокации на протестах в Тбилиси

СГБ Грузии: зарубежные страны финансируют провокации на протестах в Тбилиси

Зарубежные государства финансируют провокации на акциях протеста против закона об иноагентах в Грузии.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А грузинам нужно ЗНАТЬ одну очень значимую истину: &quot;Американские жЫды. ЕДИНОЖДЫ ЗАЯВИВШИСЬ  ДОБРОВОЛЬНО УЖЕ НИКОГДА НЕ УХОДЯТ&quot;... И Грузии придется приложить немало усилий, чтобы выдворить этих &quot;доброхотов&quot; из своего государства.... И ТАК - будет со всеми, кто запустит америкосов к себе... Пример - американские индейцы и  ближневосточные палестинцы....
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