СГБ Грузии: зарубежные страны финансируют провокации на протестах в Тбилиси

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лина любимцева

А грузинам нужно ЗНАТЬ одну очень значимую истину: "Американские жЫды. ЕДИНОЖДЫ ЗАЯВИВШИСЬ ДОБРОВОЛЬНО УЖЕ НИКОГДА НЕ УХОДЯТ"... И Грузии придется приложить немало усилий, чтобы выдворить этих "доброхотов" из своего государства.... И ТАК - будет со всеми, кто запустит америкосов к себе... Пример - американские индейцы и ближневосточные палестинцы....