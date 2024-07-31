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CNN: ликвидация лидера ХАМАС Хании усиливает риски большой войны в регионе

CNN: ликвидация лидера ХАМАС Хании усиливает риски большой войны в регионе

Ликвидация лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании усиливает риски полномасштабной войны на Ближнем Востоке, поскольку он был ключевым переговорщиком об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

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