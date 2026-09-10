Мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года

С 1 января 2027 года работающие в России иностранцы будут обязаны платить налоги за неработающих членов своих семей — об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил Андрей Кикоть.
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