Конгрессмен Тернер: Байден должен рассекретить данные об угрозе нацбезопасности

Член Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Тернер обратился к главе государства Джозефу Байдену, заявив о том, что политический деятель обязан оповестить граждан государства о рисках в сфере нацбезопасности.
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