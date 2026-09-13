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Царьград

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Рыбакина завоевала впервые титул на US Open, обыграв Соболенко

Рыбакина завоевала впервые титул на US Open, обыграв Соболенко

Елена Рыбакина выиграла Открытый чемпионат США 2026, впервые завоевав этот титул в своей карьере, победив Арину Соболенко.

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