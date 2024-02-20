Nintendo рассказала, когда состоится ее презентация, на которой покажут новые иг...

Nintendo рассказала, когда состоится ее презентация, на которой покажут новые игры для SwitchКомпания Nintendo подтвердила, что проведет на этой неделе презентацию Direct: Partner Showcase, в рамках которой будут представлены игры партнеров (от сторонних компаний и студий).
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