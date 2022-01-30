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Кубок Африки. 1/4 финала. Египет против Марокко, Сенегал – Экваториальная Гвинея

Кубок Африки. 1/4 финала. Египет против Марокко, Сенегал – Экваториальная Гвинея

В 1/4 финала Кубка Африки в субботу Камерун победил Гамбию (2:0), Тунис уступил Буркина-Фасо (0:1).  В воскресенье Египет будет противостоять Марокко, Сенегал сыграет с Экваториальной Гвинеей.

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