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Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали за выбор школы для их детей

Переезд в Великобританию должен был стать для принца Гарри и Меган Маркл началом новой главы семейной жизни, но с учёбой детей всё пошло не по плану.

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