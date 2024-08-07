РИА: половина студентов в РФ готова совмещать работу с учебой после бакалавриата

Почти половина российских студентов планирует совмещать работу и обучение после бакалавриата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук Президентской академии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии