«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

Почти 100 тысяч узбекских мигрантов покинули Россию в конце августа – начале сентября. Они пытаются представить это как расплату РФ за жесткие законы, но быстро обнаруживают, что для россиян их отъезд не катастрофа.
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лично я больше буду рад мигрантам из КНДР, чем из Индии, во много раз. Боюсь, с индийцами мы много чего хлебнём (при том, что я не знаю раскладки по кастовости и цыганской крови этих мигрантов). Как бы захлебнуться не пришлось, тем кто им радуется...
Не понятно одно, если некому работать на заводах, может не нужно эти заводы открывать? Может их надо открывать в Китае, Азии, Африке? Пусть там и работают.
«Только присутствие мигрантов в РФ гарантирует хорошие отношения между Россией и Центральной Азией.» в Советское время все жили по своим домам и дружба была крепче. Всегда лучше принимать гостей, чем не уважающих тебя и твою страну.