БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

«Так вам, русские! Ой, а они радуются»: узбеки-мигранты неудачно попытались проучить Россию массовым отъездом домой

Почти 100 тысяч узбекских мигрантов покинули Россию в конце августа – начале сентября. Они пытаются представить это как расплату РФ за жесткие законы, но быстро обнаруживают, что для россиян их отъезд не катастрофа.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Степанов
Владимир Степанов

лично я больше буду рад мигрантам из КНДР, чем из Индии, во много раз. Боюсь, с индийцами мы много чего хлебнём (при том, что я не знаю раскладки по кастовости и цыганской крови этих мигрантов). Как бы захлебнуться не пришлось, тем кто им радуется...

Профиль пользователя Александр _
Александр _

«Только присутствие мигрантов в РФ гарантирует хорошие отношения между Россией и Центральной Азией.»  в Советское время все жили по своим домам и дружба была крепче. Всегда лучше принимать гостей, чем не уважающих тебя и твою страну.