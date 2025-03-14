Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

Avia.pro - СМИ Петрозаводск превратился в арену настоящего побоища. В популярном ночном клубе «Ели-Пели» две диаспоры — армянская и азербайджанская — пошли стенка на стенку, схлестнувшись с группой местных карелов.

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