«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

Страна и люди

Avia.pro - СМИ Петрозаводск превратился в арену настоящего побоища. В популярном ночном клубе «Ели-Пели» две диаспоры — армянская и азербайджанская — пошли стенка на стенку, схлестнувшись с группой местных карелов.