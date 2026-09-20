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Анна Шерлинг перед смертью теряла зрение и память: подруга актрисы раскрыла подробности

Анна Шерлинг перед смертью теряла зрение и память: подруга актрисы раскрыла подробности

Подруга Анны Шерлинг рассказала о последних месяцах жизни актрисы Актриса Анна Шерлинг, известная по сериалам «След», «Папины дочки» и другим проектам, перед смертью столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

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