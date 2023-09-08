Сложный разговор затеял писатель Сергей Лукьяненко, автор всех «Дозоров», который даже, было дело, в какой-то момент запретил их продавать в одной соседней стране, но потом по просьбе Путина передумал… Лукьяненко известен патриотической позицией, но в этот раз многих удивил: у себя ВКонтакте он написал, что надо, мол, прощать т.
Лукьяненко всех поразил: автор «Дозоров» высказал очень спорное мнение об «испуганных патриотах»
Комментарии
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М
ММ
Конечно простить! При условии, что сначала предатель мужского полу пойдет повоюет на нашей стороне в СВО, а женского полу поработает медсестрой на фронте или возле фронта. Дочери императора Николая II работали медсестрами, не боясь крови, гноя и выносить утку за ранеными. Эти чем лучше?
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1 час.
VG
Vasily Golov
Ошибки допускают школьники и студенты на экзаменах.Неуд заработали.Исправят путем пересдачи.Взрослые не должны допускать ошибок политического характера.У взрослых это не ошибка,а чисто им свойственное мышления. Это не пересдать,не исправить.Поздно.
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52 мин.
Наталия Шумакова
Светлана Шестакович: "Если хотят вернуться, то всё за свой счёт, никакой помощи от государства, ни денег им, ни работы не давать. Пусть всё начинают с нуля, пусть поймут, что они без государства и народа - ничто". Поддерживаю на все сто!!! Сами, всё сами, без сытной государственной кормушки! Пусть узнают на своей шкуре, как народ живет и почему.
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16 мин.
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