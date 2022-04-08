«Чикаго» выведет из обращения 81-й номер Госсы в следующем сезоне

«Чикаго» выведет из обращения 81-й номер Мариана Госсы в следующем сезоне. Словак станет 8-м игроком в истории «Блэкхокс», удостоенным этой чести.

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