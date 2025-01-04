Лихачев: Росатом планирует судиться с Siemens из-за непоставленного оборудования

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев пригрозил судебными исками немецкому конгломерату Siemens за за то, что он не поставил оплаченное оборудование на турецкую атомную электростанцию (АЭС) "Аккую".
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