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Жуткие предсказания провидцев: что говорят астрологи и пророки о конце СВО, конфликте с НАТО и новой пандемии

Жуткие предсказания провидцев: что говорят астрологи и пророки о конце СВО, конфликте с НАТО и новой пандемии

Жуткие предсказания провидцев: что говорят астрологи и пророки о конце СВО, конфликте с НАТО и новой пандемии Алиса БронскаяНа протяжении веков людей привлекали различные пророчества, однако, как правило, многие из них не находили своего подтверждения в реальности.

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