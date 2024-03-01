Жуткие предсказания провидцев: что говорят астрологи и пророки о конце СВО, конфликте с НАТО и новой пандемии Алиса БронскаяНа протяжении веков людей привлекали различные пророчества, однако, как правило, многие из них не находили своего подтверждения в реальности.