40 лучших афро-поп-песен 2024 года - 1

С каждым годом, по крайней мере, с 2016 года, афропоп (и нигерийские афробиты в частности) приобретают все больший глобальный резонанс, поскольку такие звезды, как Кендрик Ламар и Бейонсе (Kendrick Lamar and Beyoncé), исполняют нигерийские и южноафриканские песни, такие как Тива Сэвидж (Tiwa Savage) и Babes Wodumo за саундтреки к блокбастерам, за выступления Asake на самых известных аренах мира, за триумфальное путешествие Burna Boy на "Грэмми", за то, что Tyla только в этом году получила первую премию "Грэмми", созданную специально для выступлений в Африке.