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Госдеп одобрил продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС почти на $2 млрд

Госдеп одобрил продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС почти на $2 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и радиолокационных станций (РЛС) почти на $2 млрд Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

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