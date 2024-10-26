Госдеп одобрил продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС почти на $2 млрд

Политика как она есть

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и радиолокационных станций (РЛС) почти на $2 млрд Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.