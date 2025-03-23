Украинцы собираются вокруг Зеленского после жесткой стычки с Трампом — Financial

АНГЕЛ АНГЕЛ

До жидохохляцкого стада баранов так еще и не дошло, что англосаксы с жидомасонами ведут их всех на убой. Ин нужна территория хохлостана, но без жидохохлов. Они там создадут второй израиль... Было бы это стадо в разуме, давно бы уже отдыхали в Каннах на средиземноморья, богатой и свободной европе и были бы в шоколаде, в ЕС и НАТО.... Мозги дебилы включите...