Украинцы собираются вокруг Зеленского после жесткой стычки с Трампом — Financial Times «Мы можем его ненавидеть.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
До жидохохляцкого стада баранов так еще и не дошло, что англосаксы с жидомасонами ведут их всех на убой. Ин нужна территория хохлостана, но без жидохохлов. Они там создадут второй израиль... Было бы это стадо в разуме, давно бы уже отдыхали в Каннах на средиземноморья, богатой и свободной европе и были бы в шоколаде, в ЕС и НАТО.... Мозги дебилы включите...
Ответить
17 час.
Свежие комментарии