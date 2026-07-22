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Главнокомандующий ВСУ Драпатый сообщил о полученных от Зеленского задачах

Главнокомандующий ВСУ Драпатый сообщил о полученных от Зеленского задачах

Заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним задачу «продолжить и усилить наступательные действия» сделал назначенный главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый, об этом 22 июля сообщает РБК.

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