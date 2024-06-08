Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    ИМЕННО!  С этой дурочкой, видимо, никто, как следует, не работал (ни мама, ни папа)... БЕГИ ОТ НЕГО, ГЛУПЫШКА!Рэпер Моргенштерн...
  • Evgenija Palette
    Очень глубокая мысль. А главное - НОВАЯ!!!!!Биолог Созыкин: у...
  • Владислав Петряев
    Враги наших врагов - НАШИ ДРУЗЬЯ!!!Хуситы нанесли уд...

Bild: 70% немцев недовольны работой нынешнего правительства Германии

Bild: 70% немцев недовольны работой нынешнего правительства Германии

Данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, показали, что работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) не удовлетворены большинство жителей Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх