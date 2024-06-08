Bild: 70% немцев недовольны работой нынешнего правительства Германии

Данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, показали, что работой правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) не удовлетворены большинство жителей Германии.
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