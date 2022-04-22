После пожара в оборонном НИИ в Твери возбуждено дело о нарушении пожарной безопасности

После пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
После пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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