Препараты для похудения усиливают вероятность наступления беременности

Женщинам, принимающим препараты для похудения настоятельно рекомендуют использовать эффективные средства контрацепции после того, как британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) получило более 40 сообщений о беременности при использовании таких препаратов, как Ozempic, Wegovy и Mounjaro.
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