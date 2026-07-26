Германия: По сообщениям СМИ, подозреваемый в исламистском терроризме, разыскиваемый в связи с тараном автомобиля в День Кристофера Стрит (CSD) 25 июля, был нейтрализован полицейскими после того, как его выследили и окружили в доме в Берлине-Шпандау в вечерние часы по местному времени.