❕Пассажирам нужны не извинения, а транспорт: Что должно измениться в расписании и при отмене рейсов в Крыму Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что расписание должно формироваться в первую очередь для удобства пассажиров.
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