Швыдкой: требование Литвы к артистам ударит по местной публике

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение властей Литвы требовать от российских артистов подписывать при въезде документ с осуждением действий России на Украине бьет в первую очередь по литовской публике.
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