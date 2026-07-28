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Швыдкой: требование Литвы к артистам ударит по местной публике

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение властей Литвы требовать от российских артистов подписывать при въезде документ с осуждением действий России на Украине бьет в первую очередь по литовской публике.

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