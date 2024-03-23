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Несекретные материалы

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Террористический режим Киева должен быть ликвидирован

Единственно верное решение сейчас — признать киевский режим террористическим и поставить задачу уничтожить его главарей, а именно: Зеленского, Буданова, главаря СБУ, главаря ВСУ, членов т.

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Комментарии
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vagas Karlito
Кто бы объяснил  почему до сих пор ничего  в этом вопросе не предпринято!)) К примеру  вдарить по Банковой  или по подобным объектам это  стрелять не по детям и не по гражданским! По  режиму!&quot;))) Депутат враждебного государства не может быть гражданским!))) Или по их  лежбищам  где буданов обитает!))Это же благое дело!))))
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16 час.
Юрий Николаев
Однозначно ДА!!!!!!!!! Но прежде необходимо признать это недо государство, Государством террористом! Что пока не сделано нашим Президентом.  И потом соответственно, спонсорами террористов признать Гейропу и пиндостан!!!
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5 час.
Юрий Астахов
Стереть всю эту мразь с лица земли. Пора снимать белые перчатки и уничтожать ВСЕ, что служит опорой этим тварям!
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3 мин.

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