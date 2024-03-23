Террористический режим Киева должен быть ликвидирован

vagas Karlito

Кто бы объяснил почему до сих пор ничего в этом вопросе не предпринято!)) К примеру вдарить по Банковой или по подобным объектам это стрелять не по детям и не по гражданским! По режиму!"))) Депутат враждебного государства не может быть гражданским!))) Или по их лежбищам где буданов обитает!))Это же благое дело!))))