ADNOC Buys Five Supertankers as Hormuz Crisis Tightens Shipping

Amid tightened vessel supply due to the Middle East crisis, Abu Dhabi’s national oil company ADNOC has paid about $590 million to buy five supertankers to better manage its crude deliveries, Reuters reported on Friday, quoting sources with knowledge of the deal.
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