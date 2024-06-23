Полиция задержала стрелявшего на свадьбе гостя

Мужчина пальнул в воздух из газового пистолета, сел в «десятку» и уехал Инцидент со стрельбой на свадьбе произошел 22 июня в Приморском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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