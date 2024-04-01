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Опасный метод: можно ли удалять бородавки чистотелом или уксусом

Опасный метод: можно ли удалять бородавки чистотелом или уксусом

Попытки избавиться от бородавок при помощи сока чистотела или яблочного уксуса могут спровоцировать химические ожоги и лишь усугубить ситуацию, предупредил врач-дерматолог Даниил Протопопов в беседе с изданием Газета.

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