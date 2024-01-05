У Канселу растяжение связки колена. Защитник «Барсы» может пропустить Суперкубок Испании

Защитник «Барселоны» получил травму в 1-м тайме матча 19-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1). Канселу и футболист «Лас-Пальмаса» Максимо Перроне одновременно ударили по мячу, после чего португалец упал на газон и схватился за левое колено.