Как армии Конева освободили Кировоград

Генерал-полковник танковых войск Павел Алексеевич Ротмистров, командующий 5-й гвардейской танковой армией, у танка Т-34 во время Кировоградской наступательной операцииОбщая ситуацияЛетом – осенью 1943 года советские войска заняли всю Левобережную Украину и в ходе битвы за Днепр (Даёшь Днепр! 80 лет назад завершилась битва за Днепр) захватили стратегические плацдармы на правом берегу Днепра, что создало благоприятные условия для последующего наступления на Правобережной Украине.