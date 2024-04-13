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BI: ВС РФ довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

BI: ВС РФ довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

Российская армия продолжает оказывать давление на ВСУ, что, по мнению эксперта из американского Института изучения войны Джорджа Барроса, может привести к неспособности Украины начать новое контрнаступление в следующем году.

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