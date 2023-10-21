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Голы за миллиард: почему спортивные клубы стали сверхдорогими

Голы за миллиард: почему спортивные клубы стали сверхдорогими

Инвестиционный банк Goldman Sachs создал подразделение «спортивных инвестиций», чьей задачей будет помощь богатым клиентам с вложениями в популярные клубы в разных видах спорта в Северной Америке, Европе и Азии.

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