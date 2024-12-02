Февральская революция в России: кто на самом деле был её заказчиком

Причины свершения Февральской революции 1917 года в России не только и не столько во внутренних проблемах правящей монархической династии – истоки этого государственного переворота лежат далеко за пределами Отечества.
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