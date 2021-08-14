Зарубежная пресса

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  • Борис Осипов
    Похоже Вьетнам ничему не научил...Мы бежим
  • testorr
    На самом деле, статья не об этом - лошки комменты, статья о том, что помогавшие пиндостану люди в афганистане все буд...Мы бежим
  • Александр Иванов
    Второй Вьетнам, только там выгоняла регулярная армия, а тут партизаны с легким оружием. Совсем Пмндосия ослабела!!Мы бежим

К годовщине независимости на Украине вырастили яблоки с трезубцем

К годовщине независимости на Украине вырастили яблоки с трезубцем

К 30-й годовщине независимости Украины фермеры из Винницкой области вырастили яблоки с рисунком украинского герба.

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Greycockroach 1
Колхоз "Стальное вымя"
хохлошумер
Хохлоебень, скоро отмучаетесь! Тупорылые клоуны!
Елена Назарова
Раньше корабли, самолёты, комбайны и т.д. строили на Украине, а сейчас наклейки из туалетной бумаги вырезают для яблочек и то, наверное, те, кто не уехал в Польшу мыть унитазы... Стыдно за Украину... во что превратили процветающую некогда страну...
игорь вакарь
Теперь как украинец будет рождаться. Ему на мозг будут клеить этикетку с трезубцем
Лилия Садовская

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