К годовщине независимости на Украине вырастили яблоки с трезубцем

Зарубежная прессаДом/ДачаК годовщине независимости на Украине вырастили яблоки с трезубцем К 30-й годовщине независимости Украины фермеры из Винницкой области вырастили яблоки с рисунком украинского герба.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGreycockroach 1Колхоз "Стальное вымя"хохлошумерХохлоебень, скоро отмучаетесь! Тупорылые клоуны!Елена НазароваРаньше корабли, самолёты, комбайны и т.д. строили на Украине, а сейчас наклейки из туалетной бумаги вырезают для яблочек и то, наверное, те, кто не уехал в Польшу мыть унитазы... Стыдно за Украину... во что превратили процветающую некогда страну...игорь вакарьТеперь как украинец будет рождаться. Ему на мозг будут клеить этикетку с трезубцемЛилия СадовскаяКомментировать
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