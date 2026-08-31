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WP: Военные предупредили главу Пентагона, что война с Ираном истощила армию США

WP: Военные предупредили главу Пентагона, что война с Ираном истощила армию США

Война с Ираном истощила армию США. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с закрытым документом для главы Пентагона Пита Хегсета.

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