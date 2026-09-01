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Россиянам объяснили правила покупки участка на маткапитал

Россиянам объяснили правила покупки участка на маткапитал

Федеральный материнский капитал нельзя направить на покупку свободного земельного участка, но такую возможность могут предусматривать региональные программы.

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