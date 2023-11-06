Журналист Уткин: не знаю, как Захарян найдет себя в "Реале Сосьедад"

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал победу каталонской "Барселоны" над "Реалом Сосьедад" в матче чемпионата Испании, выразив сомнения в том, что россиянин Арсен Захарян сможет найти себя в "Сосьедаде".
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