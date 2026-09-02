Генпрокурор России Гуцан решил вопрос s недвижимостью для бизнеса

На XI Восточном экономическом форуме Генпрокурор России Александр Гуцан объявил о сотрудничестве прокуратуры и бизнеса, решившем проблему использования аварийных и недостроенных зданий.
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