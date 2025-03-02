ВС РФ поразили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военные поразили объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов врага, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии